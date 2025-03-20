04:11, 20 березня

Близько 3 ранку 20 березня з російських телеграм-каналів почали надходити повідомлення про атаку безпілотників на міста Саратов та Енгельс. У містах звучала сирена, а місцеві писали про звуки вибухів.

За попередніми даними, дрони налетіли на нафтові об'єкти – НПЗ або нафтобази. Очевидці кажуть, що бачили пожежу через "падіння уламків".