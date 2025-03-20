Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 березня, повідомляє 24 Канал.
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Постраждалі в Кропивницькому
Загалом, унаслідок атаки постраждало 8 осіб, серед них – одна дитина. Відомо, що 3 потерпілих госпіталізували, стан одного оцінюють як важкий. Райкович у коментарі ЗМІ повідомив, що постраждалого оперують, адже він отримав 90% опіків поверхні тіла.
Вибухи в Енгельсі
Близько 3 ранку 20 березня з російських телеграм-каналів почали надходити повідомлення про атаку безпілотників на міста Саратов та Енгельс. У містах звучала сирена, а місцеві писали про звуки вибухів.
За попередніми даними, дрони налетіли на нафтові об'єкти – НПЗ або нафтобази. Очевидці кажуть, що бачили пожежу через "падіння уламків".
Росія просунулась біля Новосілки та ще кількох населених пунктів, – Deep State
Аналітики зазначили, що росіяни просунулись біля Красного Першого, Скудного та Новосілки.
Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку
В Кіровоградській ОВА повідомили, що розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.
"Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру", – вказали там.
На щастя, всі живі. Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС.
Росія вдарила по Кропивницькому
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. Внаслідок обстрілів Кіровоградщини є пошкодження інфраструктури Укрзалізниці.