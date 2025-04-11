О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
DeepState обновили карту фронта
Согласно данным специалистов, враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке.
Госдеп считает, что об окончательном мире в Украине говорить рано, ведь прекращения огня нет
Администрация США убеждена, что говорить об окончательном мирном урегулировании войны в Украине преждевременно. Пока не достигнуто реального прекращения боевых действий.
Там также убеждены, что военного пути к завершению эта война иметь не может. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Российские морпехи "застряли" на островах дельты Днепра под Херсоном, – "Атеш"
Агенты "Атеш" из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты оккупантов сообщают о катастрофической ситуации для россиян на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра. Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев - некоторых удерживают на островах без ротации с января 2025 года.
"Обеспечение военнослужащих уже на грани срыва: доставка припасов осуществляется с помощью дронов, но в недостаточном количестве, а эвакуация раненых проводится на резиновых лодках. Медицинских средств во многих случаях просто нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов – критическое", – говорится в сообщении.