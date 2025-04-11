00:05, 11 апреля

Агенты "Атеш" из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты оккупантов сообщают о катастрофической ситуации для россиян на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра. Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев - некоторых удерживают на островах без ротации с января 2025 года.

"Обеспечение военнослужащих уже на грани срыва: доставка припасов осуществляется с помощью дронов, но в недостаточном количестве, а эвакуация раненых проводится на резиновых лодках. Медицинских средств во многих случаях просто нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов – критическое", – говорится в сообщении.