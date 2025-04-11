О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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06:19, 11 апреля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
02:11, 11 апреля

DeepState обновили карту фронта

Согласно данным специалистов, враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке.

00:52, 11 апреля

Госдеп считает, что об окончательном мире в Украине говорить рано, ведь прекращения огня нет

Администрация США убеждена, что говорить об окончательном мирном урегулировании войны в Украине преждевременно. Пока не достигнуто реального прекращения боевых действий.

Там также убеждены, что военного пути к завершению эта война иметь не может. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

00:05, 11 апреля

Российские морпехи "застряли" на островах дельты Днепра под Херсоном, – "Атеш"

Агенты "Атеш" из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты оккупантов сообщают о катастрофической ситуации для россиян на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра. Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев - некоторых удерживают на островах без ротации с января 2025 года.

"Обеспечение военнослужащих уже на грани срыва: доставка припасов осуществляется с помощью дронов, но в недостаточном количестве, а эвакуация раненых проводится на резиновых лодках. Медицинских средств во многих случаях просто нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов – критическое", – говорится в сообщении.