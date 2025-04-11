Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
DeepState оновили мапу фронту
Відповідно даних фахівців, ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці.
Держдеп вважає, що про остаточний мир в Україні говорити зарано, адже припинення вогню немає
Адміністрація США переконана, що говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні передчасно. Поки що не досягнуто реального припинення бойових дій.
Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Російські морпіхи "застрягли" на островах дельти Дніпра під Херсоном, – "Атеш"
Агенти "Атеш" зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти окупантів повідомляють про катастрофічну ситуацію для росіян на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра. Командування бригади навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців кілька місяців — деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року.
"Забезпечення військовослужбовців вже на межі зриву: доставка припасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає. Через вогкість та антисанітарію фіксуються масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців – критичний", – ідеться в повідомленні.