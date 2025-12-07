Дроны атаковали Энгельс, а Россия бьет по городам Украины: хронология 1383 дня войны

06:40, 07 декабря

В 01:21 губернатор Саратовской области заявил, что от минобороны поступила информация об угрозе БпЛА.

Между тем местные паблики уже начали рассказывать о взрывах в регионе, а Росавиация анонсировала временное закрытие аэропорта в Саратове на прием и отправку рейсов.

Впоследствии пабликами начали распространяться кадры ночного Энгельса. Жители города писали о том, что беспилотники атаковали местную нефтебазу. Там возник пожар.

В Энгельсе расположен "Комбинат Кристалл". Это склад хранения нефтепродуктов. Комбинат Кристалл обеспечивал горючим военную авиабазу "Энгельс 2".