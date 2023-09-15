06:26, 15 сентября

Институт изучения войны сообщил, что ВСУ удалось добиться успехов к югу от Бахмута. Также украинские войска продвигались вдоль линии Авдеевка – Донецк.

За прошедшие сутки россияне в свою очередь вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.