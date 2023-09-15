О главных событиях, произошедших в течение 569 дня войны, 15 сентября – читайте в материале 24 Канала.
Ночью враг обстреливал Днепропетровщину
По словам главы Днепровской областной госадминистрации, ночью враг дважды накрывал огнем из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Да, у Ч ервоногригоровской общине поврежден транспортный объект. Из-за обстрелов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили пламя.
Русские избивали и по Марганецкому обществу. К счастью, жертв нет.
В Хмельнитчине раздались взрывы. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам".
ВСУ овладели Андреевкой в ходе штурмов – Генштаб
По состоянию на 15 сентября ВСУ взяли под контроль Андреевку. Это стало возможным в результате штурмовых действий со стороны украинских военных. Также наши воины имели успех в районе Клещиевки.
Украинские пилоты будут учить английский
В Пентагоне подтвердили начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16.
Заместитель представителя американского ведомства Сабрина Сингх заявила, что украинские летчики начнут изучать английский позже в сентябре. Однако конкретной даты пока нет.
ВСУ имеют успех на юге от Бахмута
Институт изучения войны сообщил, что ВСУ удалось добиться успехов к югу от Бахмута. Также украинские войска продвигались вдоль линии Авдеевка – Донецк.
За прошедшие сутки россияне в свою очередь вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и продвинулись на отдельных участках.
В оккупированном Мелитополе беспокойный рассвет. Жители города слышали звуки одиночного взрыва утром в полпятого, сообщает городской голова Иван Федоров.
Тревога распространилась и на Тернопольскую область, Житомирскую и Ровенскую области.
В Винницкой области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного.
Россияне запустили "Шахеды" – в нескольких областях тревога
Утром в 5.33 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения "Шахедов".
Группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении.
В Хмельницкой, Черновицкой и Запорожских областях раздается тревога.