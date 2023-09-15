06:26, 15 вересня

Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ вдалося досягти успіхів на південь від Бахмута. Також українські війська просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Минулої доби росіяни своє чергою вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.