Про головні події, які стались упродовж 569 дня війни, 15 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

07:31, 15 вересня

Вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину

За словами голови Дніпровської обласної держадміністрації, уночі ворог двічі накривав вогнем з важкої артилерії Нікопольщину.

Так, у Червоногригорівській громаді пошкоджений транспортний об'єкт. Через обстріли зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я..

Росіяни били і по Марганецькій громаді. На щастя, жертв немає.

07:26, 15 вересня

На Хмельниччині пролунали вибухи. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".

07:24, 15 вересня

ЗСУ оволоділи Андріївкою у ході штурмів - Генштаб

Станом на 15 вересня ЗСУ взяли під контроль Андріївку. Це стало можливим внаслідок штурмових дій з боку українських військових. Також наші воїни мали успіх в районі Кліщіївки.

06:43, 15 вересня

Українські пілоти вивчатимуть англійську

У Пентагоні підтвердили початок мовної підготовки українських пілотів для F-16.

Заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх заявила, що українські льотчики розпочнуть вивчати англійську пізніше у вересні. Однак конкретної дати поки немає.

06:26, 15 вересня

ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута

Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ вдалося досягти успіхів на південь від Бахмута. Також українські війська просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Минулої доби росіяни своє чергою вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.

06:25, 15 вересня

В окупованому Мелітополі неспокійний світанок. Жителі міста чули звуки одиночного вибуху зранку о пів на п'яту, повідомляє міський голова Іван Федоров.

06:24, 15 вересня

Тривога поширилася й на Тернопільську область, Житомирську та Рівненську області.

06:21, 15 вересня

На Вінниччині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

06:14, 15 вересня

Росіяни запустили "Шахеди" - у кількох областях тривога

Зранку о 5:33 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування "Шахедів".

Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку.

У Хмельницькій, Чернівецькій та Запорізьких областях лунає тривога.