Про головні події, які стались упродовж 569 дня війни, 15 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину
За словами голови Дніпровської обласної держадміністрації, уночі ворог двічі накривав вогнем з важкої артилерії Нікопольщину.
Так, у Червоногригорівській громаді пошкоджений транспортний об'єкт. Через обстріли зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я..
Росіяни били і по Марганецькій громаді. На щастя, жертв немає.
На Хмельниччині пролунали вибухи. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".
ЗСУ оволоділи Андріївкою у ході штурмів - Генштаб
Станом на 15 вересня ЗСУ взяли під контроль Андріївку. Це стало можливим внаслідок штурмових дій з боку українських військових. Також наші воїни мали успіх в районі Кліщіївки.
Українські пілоти вивчатимуть англійську
У Пентагоні підтвердили початок мовної підготовки українських пілотів для F-16.
Заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх заявила, що українські льотчики розпочнуть вивчати англійську пізніше у вересні. Однак конкретної дати поки немає.
ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута
Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ вдалося досягти успіхів на південь від Бахмута. Також українські війська просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
Минулої доби росіяни своє чергою вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.
В окупованому Мелітополі неспокійний світанок. Жителі міста чули звуки одиночного вибуху зранку о пів на п'яту, повідомляє міський голова Іван Федоров.
Тривога поширилася й на Тернопільську область, Житомирську та Рівненську області.
На Вінниччині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Росіяни запустили "Шахеди" - у кількох областях тривога
Зранку о 5:33 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування "Шахедів".
Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку.
У Хмельницькій, Чернівецькій та Запорізьких областях лунає тривога.