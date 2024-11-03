03:12, 3 ноября

Проукраинский паблик "Крымский ветер" сообщил, что громче всего было в Симферополе в районе аэропорта, Симферопольском и Красногвардейском районах. Местные жители сказали, что у них дрожали окна и дребезжали стекла. То же самое было и в Сакском районе.

Всего в течение пяти минут было три взрыва. Российская ПВО работала якобы к северу от Симферополя, но вспышки от ее работы видели аж в Красноперекопском районе.