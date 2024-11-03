Про головні події дня станом на 3 листопада, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Окупанти просунулися в Україні тільки на одному напрямку: ISW показав нові карти боїв
У Києві знову прогриміли вибухи
У КМВА наголосили, що по повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Повітряні сили поінформували про кілька "Шахедів" курсом на Київ. Вони рухаються з південного та північного напрямків.
Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибух у Вишгородському районі, у передмісті Києва.
Крим і Луганськ опинилися під атакою, зникало світло
Проукраїнський паблік "Кримський вітер" повідомив, що найгучніше було в Сімферополі в районі аеропорту, Сімферопольському та Червоногвардійському районах. Місцеві жителі сказали, що в них тремтіли вікна та деренчало скло. Те саме було і в Сакському районі.
Загалом протягом п'яти хвилин було три вибухи. Російська ППО працювала нібито на північ від Сімферополя, але спалахи від її роботи бачили аж у Красноперекопському районі.
У Києві в двох районах впали уламки "Шахедів", є пожежі
Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі, які були ліквідовані,
– написали в КМВА.
Поки що не було даних про потерпілих або руйнування, зазначив Сергій Попко.
Дуже швидко стало відомо, що в Деснянському районі та сама ситуація – через падіння уламків спалахнула пожежа. І так само поки не відомо, чи є потерпілі.