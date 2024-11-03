05:55, 3 листопада

У КМВА наголосили, що по повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили поінформували про кілька "Шахедів" курсом на Київ. Вони рухаються з південного та північного напрямків.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибух у Вишгородському районі, у передмісті Києва.