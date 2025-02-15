О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина
Зеленский рассказал, насколько важна помощь США для Украины
Президент Зеленский отметил, что военная помощь США является критически важной для обороны Украины. Он отметил, что даже не хочет рассматривать вариант, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.
Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно,
– заявил президент.
Кроме того, Зеленский выразил беспокойство, что прекращение военной помощи США может сделать Украину уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.
Россияне жалуются на атаку дронов
В ночь на 15 февраля в Волгограде слышали серию взрывов. Вероятно, дроны атакуют местный НПЗ.
Также громкие звуки слышали в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда.
Примерно в 4:30 начали появляться сообщения о взрывах и в других регионах России. В частности, пишут об атаке дронов в Тульской области. Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов. По их словам, беспилотники летят на низкой высоте.
Похожие сообщения поступают и из Энгельса, что в Саратовской области. По целям якобы работает ПВО.
Лица с инвалидностью больше не проходят ВВК
Кабинет Министров Украины запретил направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для медицинского осмотра.
Информация об инвалидности будет вноситься в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов через электронный кабинет.
Саудовская Аравия примет саммит Трампа и Путина
Саудовская Аравия подтвердила готовность принять саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.