07:05, 15 февраля

Президент Зеленский отметил, что военная помощь США является критически важной для обороны Украины. Он отметил, что даже не хочет рассматривать вариант, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно,

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский выразил беспокойство, что прекращение военной помощи США может сделать Украину уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.