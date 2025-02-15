07:05, 15 лютого

Президент Зеленський зазначив, що військова допомога США є критично важливою для оборони України. Він зазначив, що навіть не хоче розглядати варіант, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо,

– заявив президент.

Крім того, Зеленський висловив занепокоєння, що припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.