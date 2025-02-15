Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Зеленський розповів, наскільки важлива допомога США для України
Президент Зеленський зазначив, що військова допомога США є критично важливою для оборони України. Він зазначив, що навіть не хоче розглядати варіант, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.
Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо,
– заявив президент.
Крім того, Зеленський висловив занепокоєння, що припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.
Росіяни скаржаться на атаку дронів
У ніч на 15 лютого у Волгограді чули серію вибухів. Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ.
Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда.
Приблизно о 4:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи й у інших регіонах Росії. Зокрема, пишуть про атаку дронів у Тульській області. Місцеві чули щонайменше 5 вибухів. За їхніми словами, безпілотники летять на низькій висоті.
Схожі повідомлення надходять і з Енгельса, що в Саратовській області. По цілях нібито працює ППО.
Особи з інвалідністю більше не проходять ВЛК
Кабінет Міністрів України заборонив направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для медичного огляду.
Інформація про інвалідність буде вноситися до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів через електронний кабінет.
Саудівська Аравія прийме саміт Трампа та Путіна
Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.