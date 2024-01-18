Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, что говорят партнеры о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Байден встретился с лидерами Конгресса о помощи Украине
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что 17 января Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и обсудили переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность для помощи нашему государству.
Перед этим лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл заявил, что ожидает, что на следующей неделе будет рассматриваться дополнительный пакет с помощью для Украины.
В Хмельнитчине раздались взрывы: работала ПВО
Россия снова атаковала Хмельнитчину "Шахедами". Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в регионе работала ПВО.