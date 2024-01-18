02:41, 18 января

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что 17 января Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и обсудили переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность для помощи нашему государству.

Перед этим лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл заявил, что ожидает, что на следующей неделе будет рассматриваться дополнительный пакет с помощью для Украины.