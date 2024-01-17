02:22, 17 января

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале. По предварительным данным, целью его визита будет "завершение двустороннего соглашения о безопасности". Документ поможет увеличить финансовую и оборонную состоятельность Украины.

Кроме того, в ближайшие недели Франция пообещала предоставить Украине более современное вооружение – речь об около 40 ракетах дальнего радиуса действия Scalp и несколько сот бомб.