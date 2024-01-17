Украина противостоит России уже 693 дня в полномасштабной войне. Какая ситуация на фронте, главные международные события, а также все происходящее в Украине – в материале 24 Канала.
Днем раньше Россияне атаковали Кропивницкий и Харьков, Зеленский выступил в Давосе: хронология 692 дня войны
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Поздним вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что под ударом оказалось трехэтажное здание медучреждения – оно частично разрушено. Также под ударом оказались жилые постройки.
По предварительным данным, пострадали 17 человек.
Враг атаковал медучреждение в Харькове / Фото ГСЧС
Одесса пострадала от атаки "Шахедов"
Враг ночью 17 января массированно атаковал Одесщину дронами-камикадзе "Шахед". Как уточнили в Силах обороны Юга, почти 3 часа работали подразделения противовоздушной обороны.
Всего в Одесской области было сбито 11 БПЛА. Однако взрывной волной ликвидированных "Шахедов" повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.
В нескольких локациях произошло возгорание – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Известно по меньшей мере о 3 раненых.
Обломки сбитых "Шахедов" нанесли немало разрушений / Фото Силы обороны Юга
В Белгороде раздались взрывы
В ночь на 17 января в русском Белгороде было тревожно. Местные жители сетовали на мощные взрывы.
Как заявил губернатор Белгородской области, регион якобы атаковали беспилотники. Он сообщил, что над областью якобы сбили 7 дронов.
Известно, что в результате атаки неизвестными БПЛА, в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждено остекление в жилом доме и кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения. Кроме того, в одном из поселков отключено электричество.
Макрон подпишет соглашение о безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в феврале. По предварительным данным, целью его визита будет "завершение двустороннего соглашения о безопасности". Документ поможет увеличить финансовую и оборонную состоятельность Украины.
Кроме того, в ближайшие недели Франция пообещала предоставить Украине более современное вооружение – речь об около 40 ракетах дальнего радиуса действия Scalp и несколько сот бомб.
Зеленский встретился с Дудой в Давосе
Владимир Зеленский в Давосе встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в частности, взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали также позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО.
Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны,
– сообщил Зеленский детали встречи.
Владимир Зеленский встретился с Дудой / Фото Владимира Зеленского
Джо Байден срочно созывает лидеров Конгресса. Там должно состояться обсуждение предоставления новой помощи для Украины.
Как сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден примет лидеров Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов от обеих партий в Белом доме, чтобы обсудить критическую важность его дополнительного запроса относительно национальной безопасности.