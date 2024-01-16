Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 692 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Стоит десятки миллионов и очень ценен для России: что известно об Ил-22, подведенном Украиной
Российское минобороны заявляет об атаке дронами
По сообщениям российского ведомства, в ночь на 16 января две российские области, Воронежскую и Белгородскую, атаковали 12 беспилотников.
Конечно, Россия отчиталась о блестящей работе ПВО. Кроме того, страна-агрессорка традиционно обвинила в атаке Украину.
Россияне били по Сумщине
В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов.
В Воронеже прогремели взрывы
6 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграмм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессорки.
Предварительно работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.
Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.