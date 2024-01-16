Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 692 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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06:19, 16 января

Российское минобороны заявляет об атаке дронами

По сообщениям российского ведомства, в ночь на 16 января две российские области, Воронежскую и Белгородскую, атаковали 12 беспилотников.

Конечно, Россия отчиталась о блестящей работе ПВО. Кроме того, страна-агрессорка традиционно обвинила в атаке Украину.

06:18, 16 января

Россияне били по Сумщине

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов.

06:11, 16 января

В Воронеже прогремели взрывы

6 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграмм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессорки.

Предварительно работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.