06:11, 16 января

6 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграмм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессорки.

Предварительно работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.