06:11, 16 січня

16 січня вночі у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Про це у місцевих телеграм-каналах почали скаржитися самі мешканці країни-агресорки.

Попередньо, працювала ППО та пролітали БпЛА. Відомо, що вибухи чули мешканці Південно-Західного району та Шилово.

Також мешканці Воронежа бідкалися, що від гучних вибухів буквально тряслися шибки. Спочатку писали про від 5 до 9 вибухів, а пізніше – про 15. Але це ще не все, адже нарікали на яскраві спалахи.