02:22, 17 січня

Президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому. За попередніми даними, метою його візиту буде "завершення двосторонньої безпекової угоди". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України.

Окрім того, найближчими тижнями Франція пообіцяла надати Україні більш сучасне озброєння – мова про близько 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp і кілька сотень бомб.