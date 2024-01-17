Україна протистоїть Росії вже 693 дні у повномасштабній війні. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Росіяни атакували Кропивницький і Харків, Зеленський виступив у Давосі: хронологія 692 дня війни
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
Пізно ввечері в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що окупанти завдали ракетного удару по місту.
Згодом в ДСНС повідомили, що під ударом опинилася триповерхова будівля медзакладу – вона частково зруйнована. Також під ударом опинилися житлові будівлі.
За попередніми даними, постраждало 17 осіб.
Ворог атакував медзаклад у Харкові / Фото ДСНС
Одеса постраждала від атаки "Шахедів"
Ворог уночі 17 січня масовано атакував Одещину дронами-камікадзе "Шахед". Як уточнили в Силах оборони Півдня, протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Загалом, на Одещині було збито 11 БпЛА. Однак вибуховою хвилею ліквідованих "Шахедів" пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири й автівки мирних мешканців міста. Відомо щонайменше про 3 поранених.
Уламки збитих "Шахедів" завдали чимало руйнувань / Фото Сили оборони Півдня
У Бєлгороді пролунали вибухи
У ніч проти 17 січня у російському Бєлгороді було тривожно. Місцеві жителі бідкалися на потужні вибухи.
Як заявив губернатор Бєлгородської області, регіон буцімто атакували безпілотники. Він повідомив, що над областю нібито збили 7 дронів.
Відомо, що унаслідок атаки невідомими БпЛА, у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку та покрівля, сталося займання господарської споруди. Окрім того, в одному із селищ відключено електрику.
Макрон підпише безпекову угоду
Президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому. За попередніми даними, метою його візиту буде "завершення двосторонньої безпекової угоди". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України.
Окрім того, найближчими тижнями Франція пообіцяла надати Україні більш сучасне озброєння – мова про близько 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp і кілька сотень бомб.
Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі
Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували також позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО.
Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни,
– повідомив Зеленський деталі зустрічі.
Володимир Зеленський зустрівся з Дудою / Фото Володимира Зеленського
Джо Байден терміново скликає лідерів Конгресу. Там має відбутися обговорення надання нової допомоги для України.
Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден прийме лідерів Конгресу із Сенату та Палати представників, а також керівників ключових комітетів від обох партій у Білому домі, щоб обговорити критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки.