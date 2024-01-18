Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що кажуть партнери про допомогу Україні – читайте в тексті 24 Каналу.
Дивіться також Пізно ввечері Росія атакувала Україну, Гринкевич отримав підозру: хронологія 693 дня війни
Байден зустрівся з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
Нардеп Ярослав Железняк розповів, що 17 січня Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу й вони обговорили перемовини щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для допомоги нашій державі.
Перед цим лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл заявив, що очікує на те, що наступного тижня розглядатимуть додатковий пакет з допомогою для України.
На Хмельниччині пролунали вибухи: працювала ППО
Росія знову атакувала Хмельниччину "Шахедами". Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що у регіоні працювала ППО.