02:41, 18 січня

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що 17 січня Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу й вони обговорили перемовини щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для допомоги нашій державі.

Перед цим лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл заявив, що очікує на те, що наступного тижня розглядатимуть додатковий пакет з допомогою для України.