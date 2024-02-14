Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие государства помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Сырского представили западным командующим
Новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского представили Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Также украинского генерала представили командующему Группы содействия безопасности Украины Антонио Агуто.
Это представление состоялось в формате видеосвязи. Министр обороны Украины Рустем Умеров курировал весь процесс, а также непосредственно принимал в нем участие. По словам Главы Минобороны Украины, они обсудили военные планы на 2024 год, а Главком озвучил приоритеты. Это оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование имеющихся бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.
Зеленский назначил уполномоченного по гарантиям безопасности
Владимир Зеленский назначил нового уполномоченного по гарантиям безопасности. Эту должность занял генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Ранее Мойсюк был заместителем Валерия Залужного, когда тот находился на должности Главнокомандующего ВСУ. Также Мойсюк принимал активное участие в командовании войсками в российско-украинской войне.
Байден обратился к Конгрессу относительно Украины
Президент США Джозеф Байден призвал Палату представителей немедленно принять пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он подчеркнул, что США не могут позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине.
Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать, а Путин продолжает мечтать покорить украинский народ,
– сказал он.
По его словам, если США не будут противостоять тиранам, которые стремятся завоевать или разделить территории соседних стран, то последствия для национальной безопасности Америки будут значительными. Ведь союзники и противники примут это во внимание.
Польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заявили о блокировании всех пунктов пропуска на украинско-польской границе. Они планируют начать 20 февраля.
Они заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.
Сырского спросили, может ли война в Украине закончиться "скоро"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал о будущем войны России в Украине. Генерал отметил, что она может закончиться в перспективе. Однако, по его словам, скорость окончания войны против Украины будет зависеть от помощи, которую предоставляют союзники.
"Другого выхода нет": Украина должна завершить войну выходом на свои границы, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Украина может завершить войну с Россией только выходом на собственные границы. Говорится о полном восстановлении территориальной целостности.
По словам Главнокомандующего ВСУ, Украина обязана вернуть свои границы 1991 года.
Сырский впервые прокомментировал ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте. Генерал отметил, что наша армия перешла от наступательных к оборонительным операциям.
Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что ситуация на поле боя сейчас достаточно сложная.
Накануне россияне ударили "Искандером" по Кировоградщине
За прошедшие сутки враг нанес удар по Кировоградской области. Вероятно, российские захватчики атаковали крылатой ракетой "Искандер-К".
Известно, что в результате попадания произошел пожар на инфраструктурном объекте. Однако пожарные оперативно укротили пламя и ликвидировали возгорание.
Как отметили в Силах обороны юга Украины, пострадавших и погибших среди гражданского населения в результате вражеской атаки нет.
Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров объехали горячие точки фронта. Также они доложили президенту о нынешней ситуации.
Зеленский отметил, что прежде всего говорится об Авдеевке, Купянск, Лиман, то есть те направления, где нужно максимум внимания. Сырский и Умеров решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управления.
Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что главную ценность для нашего государства составляют жизни военнослужащих. Генерал отметил, что это гораздо важнее, чем удержание определенной позиции на фронте.
Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что этим наше государство отличается от страны-агрессора.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что нашему военно-политическому командованию надо совершенствовать тактику на фронте. Ведь для нашего государства главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера, которые выполняют задачи на передовой.
России может хватить танков еще на 3 года войны
Российские захватчики потеряли более 3 000 танков с начала своего полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по мнению аналитиков, оккупанты потенциально могут выдержать еще 3 года тяжелых потерь.
Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад "Военный баланс". В нем аналитики объяснили ситуацию по военной технике в России и Украине.
По мнению аналитиков, страна-агрессор потенциально может пополнять запасы танков, даже если они будут низшего технического уровня, независимо от способности России производить новую технику.
Почему Украине не удалось взять под контроль ЗАЭС
Еще в марте 2022 года российские захватчики захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Разведчик Тимур, возглавляющий специальное подразделение "Тимура" ГУР МО, объяснил, почему так и не удалось вернуть контроль над Запорожской АЭС.
Как отметил разведчик, освобождение ЗАЭС входило в комплекс задач его подразделения. Они должны были зайти на станцию и удерживать ее. Однако, к сожалению, сделать этого не удалось.
От Энергодара до Скал в сторону Васильевки у нас было где-то 7 высадок. Как следствие, силы, которые тогда перебрасывал противник, чтобы идти на Запорожье, были вынуждены растянуть на береговую зону,
– объяснил он.
Ситуация на Днепропетровщине
Утром в Никополе от вражеского обстрела погиб 64-летний мужчина. Из-за попадания дрона-камикадзе еще двое 53-летних жителей города ранены. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Всего по району за день совершили около десятка атак. Запустили 7 дронов-камикадзе и выпустили более трех с половиной десятков артиллерийских снарядов. Под ударом был Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская общины.
Повреждено учебное учреждение, 14 частных домов, 7 хозяйственных построек, 2 автомобиля, гаражи и линии электропередачи.
США призвали Венгрию поддержать вступление Швеции в НАТО
США ожидают, что Венгрия завершит процесс одобрения заявки Швеции на членство в НАТО. В Вашингтоне верят, что будущее членство Швеции только укрепит Североатлантический альянс. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
По ее словам, США изначально поддерживают членство Швеции в Альянсе, поскольку эта страна "фундаментально разделяет все ценности НАТО". Джулиан Смит отметила, что Швеция является "невероятно активным партнером", который проводил тренировки и учения вместе с союзниками. Кроме того, страна может принести "реальный потенциал и возможности в НАТО".
В ВСУ опровергли информацию о российском ударе под Селидово по нашим бойцам
Бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов о якобы потерях среди наших защитников районе населенного пункта Селидово Донецкой области. Командующий ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что это – российская ИПСО.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" призвал украинцев доверять только официальным источникам информации.
Детали атаки на Одессу
Днем 13 февраля в Одессе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российского обстрела. Известно, что в результате вражеской атаки повреждена жилая многоэтажка.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации и опасности обстрела. Также мониторинговые каналы писали о ракете, которая направлялась на город. Повреждения многоэтажки не существенные.
Россия готовится к войне с Западом в ближайшие десять лет
Россия готовится к вооруженному противостоянию со странами Запада в ближайшее десятилетие. Сдержать это государство может наращивание вооруженных сил в ответ.
По оценкам главы крупнейшей немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall, Европе понадобится не менее десяти лет, чтобы обеспечить готовность к обороне от "агрессора, который хочет воевать с НАТО". Он подчеркнул, что сейчас арсеналы почти пустые.
Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин напомнил о планах России удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с членами НАТО – Финляндией и балтийскими государствами – Эстонией, Литвой и Латвией.
Как изменились мощности Воздушных сил с начала полномасштабной войны
На сегодня украинская система ПВО имеет большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат рассказал, что еще до начала полномасштабной войны наша система противовоздушной защиты имела опыт только по сбиванию воздушных целей во время тренировок на полигонах. Говорится также о тех, которые сейчас оккупированы.
Это Чауда в Крыму, откуда зенитчики тренировались сбивать воздушные баллистические цели, а также полигон Ягорлык в Херсонской области.
Руководитель спецподразделения ГУР рассказал об операциях с участием Буданова
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвует в операциях на земле и на воде. В то же время для самих украинских разведчиков это дополнительный стресс.
Для нас – это максимальный стресс. Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск,
– отметил разведчик.
В Москве вспыхнул завод МиГ
РосСМИ заявили, что в Москве вспыхнул завод МиГ на Ленинградском проспекте. Предварительно пишут, что пожар возник в реконструируемом цехе, который пристроен к действующему корпусу завода.
Россиян эвакуировали, а пожар ликвидировали. Его причина неизвестна.
Суд взыскал активы российского олигарха Ивана Саввиди
По материалам Государственного бюро расследований, суд взыскал в доход государства активы российского олигарха Ивана Саввиди.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ГБР. В итоге в доход государства взыскали 100% корпоративных акций:
- ЧАО "Пентопак",
- дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".
Ведь их фактическим конечным владельцем является российский олигарх Иван Саввиди.
На Таврическом направлении потери наибольшие с начала года
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что общие потери российских оккупантов за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 645 человек. Это больше всего с начала года.
В Крынках украинские бойцы подняли еще один флаг Украины
Украинские бойцы установили еще один флаг Украины в Крынках, что на левом берегу Херсонской области. На этот раз на водонапорной башне.
Сенат США проголосовал за 60 миллиардов для Украины
Сенат США поддержал законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 миллиарда долларов. Он предусматривает более 60 миллиардов для Украины.
Теперь решение за Палатой представителей, а после этого необходима подпись президента США Джо Байдена.
Однако нет данных, когда спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон проведет голосование за него, и вообще сделает ли это. Ведь он заявил, что "законопроект Сената о внешней помощи замалчивает наиболее насущную проблему, стоящую перед нашей страной". Речь идет о границе США с Мексикой.
В Мариуполе прогремели мощные взрывы
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы.
Местные жители сообщили, что громко в Приморском районе и в 23-м микрорайоне. Оккупанты сообщили о якобы работе ПВО, однако местные говорят о прилете.
Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе,
– написал Петр Андрющенко.
На Харьковщине погибла женщина
Глава Харьковской ОГА заявил, что ориентировочно в 11 утра российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска.
В результате действий оккупанта 61-летняя гражданская женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская получила ранения,
– заявил Синегубов.
В момент обстрела люди находились на местном рынке.
Черноморским гуманитарным коридором прошли 736 гражданских судов
Посол США Бриджит Бринк заявила, что Черноморским гуманитарным коридором по состоянию прошли 736 гражданских судов с продовольствием.
Она заверила, что украинское зерно продолжает кормить мир, несмотря на жестокие атаки России.
Россия основной ночной удар направила по Днепру
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия направила основной удар в ночь на 13 февраля по Днепру.
Ведь враг чаще атакует именно прифронтовые регионы, а Днепр находится близко к линии фронта.
Откуда у россиян Starlink
Украинская разведка опубликовала перехват, которые свидетельствуют, что оккупанты могут свободно заказать Starlink и использовать его на фронте.
В разговоре один оккупант предлагает другому приобрести Starlink, чтобы была "нормальная связь на фронте". Заплатить за это надо 200 тысяч рублей.
Российские военные обсуждают, где купить Starlink: смотрите видео
В России собираются привлечь срочников к службе
Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники сообщил, что Россия хочет привлечь к боевым действиям на временно оккупированных территориях Украины срочников. Отбирает их ФСБ.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что теперь в каждой школе и детском саду оккупированного города будут созданы антитеррористические подразделения из числа учителей и директората. Их обяжут проводить уход, осмотры и все эти оперативные мероприятия в школах.
Россия в Херсонской области ранила 2 человек
За минувшие сутки Россия осуществила 33 обстрела, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, дронов и авиации.
По Херсону враг направил 25 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, ранили двух человек.
Зеленский планирует тур по столицам Европы
Владимир Зеленский планирует тур по столицам Европы. Издание Blomberg заявило, что цель президента Украины – альтернативные пути поддержки на фоне задержек с США.
Атака на Сумскую область
Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было 38 взрывов – из минометов и РСЗО.
Под обстрелом была Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Шалыгинская общины.
Оккупанты снова "Шахедами" ударили по Днепру
Россия снова атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что враги ударили по:
- энергетическому объекту – там возник пожар, который потушили спасатели;
- инфраструктурному объекту – там также вспыхнул пожар, который работники ГСЧС оперативно потушили.
В Минэнерго уточнили, что Россия таки атаковала ТЭС – там произошел масштабный пожар, который силами ГСЧС удалось потушить всего за несколько часов.
После осмотра выявлено существенное повреждение оборудования. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии,
– рассказали в министерстве.
Несмотря на все, люди в Днепре имеют свет.
Огромные потери врага
Россия потеряла на фронте:
- личного состава – около 397 080 (+1090) человек,
- танков – 6424 (+8),
- боевых бронированных машин – 12 004 (+27),
- артиллерийских систем – 9500 (+19),
- РСЗО – 981 (+0),
- средств ПВО – 667 (+1),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7332 (+30),
- крылатых ракет – 1882 (+0),
- кораблей/катеров – 24 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 623 (+24),
- специальной техники – 1518 (+4).
Сенат США приблизился к финальной части принятия помощи Украине
Сенат США проголосовал за несколько вопросов и принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Далее документ должен пройти финальные дебаты и голосование. Оно должно состояться уже во вторник.
Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не видит оснований, для принятия проекта закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню без норм, которые бы регулировали миграционную политику США на границе с Мексикой.
Он заверил, что Палата представителей, которая дальше будет голосовать за документ, придерживается позиции – любые так называемые дополнительные законопроекты о национальной безопасности должны учитывать то, что "национальная безопасность начинается с нашей собственной границы".
Ситуация на фронте
В Генштабе ВСУ рассказали, что на фронте за минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения.
- На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области;
- на Купянском направлении ВСУ отбили 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области;
- на Лиманском направлении наши бойцы отбили 3 атаки противника возле Тернов и севернее Веселого Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – 7 атак оккупантов неподалеку населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – ВСУ сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские войска отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском направлении – ВСУ продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак;
- на Новопавловском направлении ВСУ отбили атаку врага южнее Пречистовки Донецкой области;
- на Запорожском направлении – украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области;
- на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
Россия запустила по Украине 23 дрона
Оккупанты атаковали Украину 23 дронами-камикадзе типа "Шахед" из районов российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что в Крыму.
Наши военные сбили 16 ударных БПЛА противника в пределах:
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Херсонской областей.
Пожар в Москве
Над несколькими районами на юго-востоке Москвы виднелся мощный пожар. Предварительно, горит факел нефтеперерабатывающего завода.
Оккупанты предположили, что на нефтеперерабатывающем заводе проводятся плановые работы по сжиганию топлива.
По данным очевидцев, на место спешили скорая и две пожарные машины, но российские спасатели это якобы опровергли.
Есть ли деньги на "зубы дракона" в Запорожье
В сети написали, что правительство не дало денег на "зубы дракона" для Запорожья. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что тендер действительно отменили. По его словам, "были другие уважительные причины", однако озвучивать их не могут с учетом коварства российских захватчиков.
В свою очередь заказчик, Запорожская ОВА, объявила в ProZorro, что тендер отменили из-за отсутствия финансирования из госбюджета. Другой тендер по покупке оборудования для возведения взводно-опорного пункта отменили из-за отсутствия заявок от потенциальных участников торгов.
Россия атаковала Днепр
Враг ударил по Днепру дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Из-за этого в городе возникли перебои со светом и водоснабжением.