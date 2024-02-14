00:03, 14 февраля

Президент США Джозеф Байден призвал Палату представителей немедленно принять пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он подчеркнул, что США не могут позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине.

Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать, а Путин продолжает мечтать покорить украинский народ,

– сказал он.

По его словам, если США не будут противостоять тиранам, которые стремятся завоевать или разделить территории соседних стран, то последствия для национальной безопасности Америки будут значительными. Ведь союзники и противники примут это во внимание.