00:03, 14 лютого

Президент США Джозеф Байден закликав Палату представників негайну ухвалити пакет фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він наголосив, що США не можуть дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні.

Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а Путін продовжує мріяти підкорити український народ,

– сказав він.

За його словами, якщо США не протистоятимуть тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території сусідніх країн, то наслідки для національної безпеки Америки будуть значними. Адже союзники та противники візьмуть це до уваги.