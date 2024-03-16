Что происходит на поле боя, в дипломатии, какие решения принимают наши партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россия цинично атаковала Одессу, дроны на нефтехимическом заводе россиян: хронология 751 дня войны
Байден обратился к Конгрессу США
Джо Байден обратился к Конгрессу и отметил, что они должны немедленно принять двухпартийный законопроект, который предусматривает помощь Украине.
Россия усилит атаки на Юге
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.