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06:16, 16 марта

Байден обратился к Конгрессу США

Джо Байден обратился к Конгрессу и отметил, что они должны немедленно принять двухпартийный законопроект, который предусматривает помощь Украине.

00:01, 16 марта

Россия усилит атаки на Юге

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.