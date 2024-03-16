00:01, 16 марта

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки на Юге. Причина – выборы в России, а побед для демонстрации Кремль не имеет. Именно поэтому оккупанты могут усилить дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой.