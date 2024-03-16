Що відбувається на полі бою, в дипломатії, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:16, 16 березня

Байден звернувся до Конгресу США

Джо Байден звернувся до Конгресу та наголосив, що вони повинні негайно схвалити двопартійний законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.

00:01, 16 березня

Росія посилить атаки на Півдні

Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявилана передодні ввечері, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки на Півдні. Причина – вибори в Росії, а перемог для демонстрації Кремль немає. Саме тому окупанти можуть посилити дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою.