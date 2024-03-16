Що відбувається на полі бою, в дипломатії, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Байден звернувся до Конгресу США
Джо Байден звернувся до Конгресу та наголосив, що вони повинні негайно схвалити двопартійний законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.
Росія посилить атаки на Півдні
Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявилана передодні ввечері, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки на Півдні. Причина – вибори в Росії, а перемог для демонстрації Кремль немає. Саме тому окупанти можуть посилити дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою.