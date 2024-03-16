00:01, 16 березня

Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявилана передодні ввечері, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки на Півдні. Причина – вибори в Росії, а перемог для демонстрації Кремль немає. Саме тому окупанти можуть посилити дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою.