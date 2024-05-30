07:05, 30 мая

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал, что в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за российского ракетного обстрела этой ночью уничтожена историческая достопримечательность.

По его словам, место, "где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено".