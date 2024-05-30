Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Взрывы в Крыму
Во временно оккупированной Керчи раздался "хлопок". Взрывы слышали ориентировочно в 1 час ночи. Враги заявили о работе ПВО, однако якобы "сбитые" ракеты повредили два парома – автомобильный и железнодорожный.
Россия уничтожила исторический памятник на Харьковщине
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал, что в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за российского ракетного обстрела этой ночью уничтожена историческая достопримечательность.
По его словам, место, "где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено".
Россия атаковала Староконстантинов
Россия снова атаковала Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывы услышали недалеко от населенного пункта. Враги запустили по региону ракеты и "Шахеды".
Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
Российские захватчики подняли в небо 4 бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Российские самолеты могут переносить ракеты Х-101, Х-555 и Х-55 и атаковать ими Украину.