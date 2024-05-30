07:05, 30 травня

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов розповів, що у селищі Мала Данилівка Харківської області через російський ракетний обстріл цієї ночі знищена історична пам'ятка.

За його словами, місце, "де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване".