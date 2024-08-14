07:02, 14 августа

Президент США впервые прокомментировал события в Курской области. По его словам, это создает настоящую дилемму для Путина.

Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые 4 – 5 часов в течение последних 6 – 8 дней (чтобы быть в курсе событий). И это (операция Украины в Курской области – 24 Канал) создает настоящую дилемму для Путина,

– сказал Джо Байден.