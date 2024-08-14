О главных событиях Украины, ситуации на фронте по состоянию на 14 августа, победы на международной арене, потери России – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Единственная территория Николаевщины, которую контролирует враг: в ВМС объяснили значение Кинбурнской косы
Байден впервые прокомментировал операцию Украины в Курской области
Президент США впервые прокомментировал события в Курской области. По его словам, это создает настоящую дилемму для Путина.
Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые 4 – 5 часов в течение последних 6 – 8 дней (чтобы быть в курсе событий). И это (операция Украины в Курской области – 24 Канал) создает настоящую дилемму для Путина,
– сказал Джо Байден.
Украина пережила очередную ночь под атакой БпЛа
В ночь на 14 августа Россия запустила несколько групп ударных беспилотников.
Они заходили с севера Сумской области и двигались в западном направлении.
По областям, в частности, в Киевской области работала ПВО.
Отбой прозвучал в 5:00.