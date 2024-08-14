Про головні події України, ситуацію на фронті станом на 14 серпня, перемоги на міжнародній арені, втрати Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Байден вперше прокоментував операцію України в Курській області
Президент США вперше прокоментував події в Курській області. За його словами, це створює справжню дилему для Путіна.
Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні 4 – 5 годин протягом останніх 6 – 8 днів (щоб бути в курсі подій). І це (операція України в Курській області – 24 Канал) створює справжню дилему для Путіна,
– сказав Джо Байден.
Україна пережила чергову ніч під атакою БпЛа
У ніч на 14 серпня Росія запустила декілька груп ударних безпілотників.
Вони заходили з півночі Сумської області та рухалися у західному напрямку.
По областях, зокрема, на Київщині працювала ППО.
Відбій пролунав о 5:00.