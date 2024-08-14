07:02, 14 серпня

Президент США вперше прокоментував події в Курській області. За його словами, це створює справжню дилему для Путіна.

Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні 4 – 5 годин протягом останніх 6 – 8 днів (щоб бути в курсі подій). І це (операція України в Курській області – 24 Канал) створює справжню дилему для Путіна,

– сказав Джо Байден.