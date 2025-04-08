О главных событиях дня, ситуацию на фронте и российские удары 8 апреля сообщает 24 Канал.
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Анализ ситуации на фронте от ISW по состоянию на 8 апреля
ISW отметил, что российские войска продвинулись в Курской и Белгородской областях, вблизи Северска, Торецка, Покровска, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
В этом году Украина обеспечит необходимый объем "дипстрайков", –Зеленский в обращении
Владимир Зеленский отметил, что Украина должна достичь наибольших масштабов производства и поставки из возможных беспилотников.
Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны,
– заявил он.
Россияне продвинулись возле 3 населенных пунктов, ВСУ тоже имеют успехи, – DeepState
Силы Обороны Украины отбросили противника в Шевченке. Враг продвинулся возле Гуево, Новолюбовки и в Часовом Яру,
– говорится в сообщении проекта.
Я недоволен тем, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят... Это ужасно,
– прокомментировал российские удары по Украине Дональд Трамп.