06:39, 8 апреля

Владимир Зеленский отметил, что Украина должна достичь наибольших масштабов производства и поставки из возможных беспилотников.

Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны,

– заявил он.