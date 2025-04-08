06:39, 8 квітня

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників.

Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони,

– заявив він.