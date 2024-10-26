Какова ситуация на поле боя, на границе; о последствиях российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне узнайте из главных новостей за 26 октября на 24 Канале.

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06:19, 26 октября В КГВА предупредили о работе ПВО по дронам. В столице до сих пор продолжается тревога из-за "Шахеды". Мониторы предупредили о приближении нескольких БпЛА на Киев с Востока.

06:09, 26 октября Ситуация в Курской области Геолокационные данные, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на запад от Борки, что на юго-восток от Суджи Курской области, пишет ISW Дополнительные геолокационные данные указывают на то, что российские силы недавно отвоевали позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево Курской области). В Глушковском районе к западу от главной украинской линии фронта в Курской области 25 октября продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.