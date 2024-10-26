Яка ситуація на полі бою, на кордоні; про наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні дізнайтеся з головних новин за 26 жовтня на 24 Каналі.

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06:19, 26 жовтня У КМВА попередили про роботу ППО по дронах. У столиці досі триває тривога через "Шахеди". Монітори попередили про наближення кількох БпЛА на Київ зі Сходу.

06:09, 26 жовтня Ситуація у Курській області Геолокаційні дані, опубліковані 25 жовтня, вказують на те, що українські сили просунулися на захід від Борки, що на південний схід від Суджі Курської області, пише ISW Додаткові геолокаційні дані вказують на те, що російські сили нещодавно відвоювали позиції на схід від Обухівки (на південний схід від Коренево Курської області). У Глушковському районі на захід від головної української лінії фронту в Курській області 25 жовтня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.