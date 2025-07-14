Это возможно благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Михаила Федорова в интервью РБК-Украина.

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Как Украина внедряет ИИ в управление дронами?

Наша задача – обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны,

– пояснил Федоров.

По словам министра, полная автономность дронов – это перспектива, что потребует серьезных инвестиций и лет разработки. В то же время некоторые технологии уже активно применяются на практике. В частности, искусственный интеллект используется для декодирования снимков, трансляций в режиме реального времени, донаведения на FPV-дронах.

Он отметил, что в этом направлении началась отдельная грантовая программа.

Напомним, Федоров рассказал, как Украина использует дроны-перехватчики в ответ на атаки российских дронов-камикадзе.