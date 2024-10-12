Дэвид Петреус ответил на вопрос NV, каким видит конец третьего и начало четвертого года этой войны, а также, чего может достичь Россия за этот период и чего может достичь Украина.

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Что сказал экс-глава ЦРУ о конце третьего года войны в Украине

Все зависит от ситуации, развивающейся уже сейчас, – я думаю, что это единственный способ ответить на такой вопрос. Есть целый ряд факторов. Безусловно, важна дальнейшая поддержка со стороны США, которая, думаю, будет продолжаться. Сейчас она очень прочная. 61 миллиард долларов – это большая помощь,

– заявил Петреус.

По его словам, весомым фактором также является продолжение европейской помощи со стороны ЕС в целом и отдельных стран в частности.

"Наш Конгресс слишком долго принимал решение относительно последнего объема помощи, хотя это очень значительная сумма. Но мы приняли решение, и она уже поступает, и вчера (интервью состоялось в кулуарах 20 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, 13 – 14 сентября 2024 года – 24 Канал) я встречался с трехзвездочным генералом, который отвечает за эти усилия", – заявил экс-глава ЦРУ.

Он добавил, что в Верховной Раде Украины много месяцев продолжались эмоциональные дебаты относительно закона о призыве в армию. Сейчас этот вопрос тоже решается, а Украина усиливает призыв, подготовку, оснащение и обучение новых солдат и подразделений.

"Я внимательно слежу за этим, потому что это очень важный фактор в будущем... Украине нужны новые солдаты на замену. Ей нужно начать политику ротации", – заявил Дэвид Петреус.

Он пояснил, что все эти вопросы можно решить только тогда, когда процесс призыва, а затем обучение, оснащения и организации будет продвигаться быстро.

"Мы упорно работаем над этим, и я с нетерпением жду результатов в ближайшие месяцы", – пояснил экс-глава ЦРУ.