Политический обозреватель в Париже Оксана Мельничук рассказала 24 Каналу, что Франция, как и остальные страны Европы, понимает всю опасность. Сейчас все активно говорят о том, что Соединенные Штаты выходят из альянса, который существовал раньше.

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На какие шаги уже готова Европа

Французский политик и возможный кандидат в президенты Доминик де Вильпен заявил, что союз с Америкой закончен. Он добавил, что перед Францией и Европой стоят 3 важные задачи, которые надо выполнить в ближайшее время:

обеспечить себя всеми системами защиты, которые ранее брали из США;

быть технологически и коммуникационно независимыми. Ведь большой проигрыш Европы в том, что она до сих пор пользуется продуктами коммуникации не собственного производства. Это особенно важно с точки зрения того, какие информационные войны сегодня продолжаются;

усилить франко-британский союз.

"После заявлений Трампа Европа проснулась и начинает действовать. Я верю, что Франция, Великобритания и Германия, которые когда-то создавали Европейский Союз, не изменят его принципам", – отметила Оксана Мельничук.

Все это является очертаниями определенной стратегии на ближайшее время, которая встала перед Европой. В рамках этой стратегии уже состоялся саммит, на котором обсуждали то, что Европа должна быть автономной, вкладывать в развитие Искусственного Интеллекта, развивать свою самостоятельность.