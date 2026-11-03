Контрнаступление ДШВ на Александровском направлении: почему западные армии изучают этот опыт

Операция десантно-штурмовых войск под командованием Олега Апостола на Александровском направлении показала, что механизированный маневр возможен даже в условиях постоянного наблюдения с воздуха и массового применения ударных дронов. Опыт украинских военных уже привлек внимание западных аналитиков и армий стран-партнеров.

Об этом накануне Дня десантно-штурмовых войск, который отмечается 8 ноября, написал военный блогер Александр Бабак. Он вспомнил об операции, начавшейся в конце января 2026 года, и рассказал о ее результатах и особенностях тактики.

Как десантники переломили ситуацию на Александровском направлении

Бабак напомнил, что летом 2025 года российские войска впервые пересекли административную границу Днепропетровской области. Оккупанты пытались развить наступление, опираясь на превосходство в количестве пехоты и техники.

В конце января 2026 года подразделения ДШВ перешли в контрнаступление на Александровском направлении. По словам блогера, лишь один десантно-штурмовой батальон смог продвинуться на 10–11 километров вглубь обороны противника.

В целом украинские военные зачистили и вернули под контроль более 400 квадратных километров территории. 10 марта Генеральный штаб сообщил, что российские подразделения почти полностью вытеснены из Днепропетровской области. На тот момент оставалось зачистить еще несколько населенных пунктов.



Карта боевых действий / Скриншот, предоставленный 24 Каналу

Почему операция заинтересовала западных военных

Отдельно Александр Бабак обратил внимание на тактику, которую применили украинские десантники. По его словам, американский Институт изучения войны (ISW), анализируя действия ВСУ, пришел к выводу, что на отдельных участках фронта украинским войскам удалось частично восстановить механизированный маневр.

Речь идет о наступательных действиях в условиях постоянного наблюдения с воздуха и широкого использования ударных беспилотников.

Украинские бойцы доказали, что способны не только изматывать противника в позиционной обороне, но и стремительно разрывать его порядки в глубину,

– отметил Бабак.

Он также подчеркнул, что этот боевой опыт перенимают западные партнеры. В качестве примера он привел учения "Сильный грифон" в Литве, в ходе которых украинские десантники действовали совместно с военными из восьми стран. Всего в учениях приняли участие 2,5 тысячи бойцов и сотни единиц техники.

Сегодня союзники учатся на практике у нашего солдата, который обладает уникальным боевым опытом противостояния технологически и численно превосходящему противнику,

– сказал Бабак.

Он подытожил, что операция на Александровском направлении стала примером того, что украинские подразделения смогли остановить продвижение российских войск, вернуть контроль над территорией и продемонстрировать партнерам собственный опыт ведения современной войны.