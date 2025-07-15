О главных событиях 15 июля, последствия вражеских атак, важные заявления относительно Украины, ситуацию на фронте и в тылу – пишет 24 Канал.
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Главные события 15 июля
Германия может передать Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, а взамен приобрести новые в США. Высокопоставленный Белый дом Писториус заявил, что окончательное решение о передаче систем примут в ближайшие дни или недели, однако поставки первой системы продлится несколько месяцев. Во время атаки российских дронов-камикадзе взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах. Их было слышно, в частности в Запорожье, Николаеве и Кропивницком. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях востока, севера и юга Украины.
Германия передаст Украине Patriot и купит новые в США, – WP
Взрывы во время атаки
Германия может передать Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, а взамен приобрести новые в США.
Высокопоставленный Белый дом Писториус заявил, что окончательное решение о передаче систем примут в ближайшие дни или недели, однако поставки первой системы продлится несколько месяцев.
Во время атаки российских дронов-камикадзе взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах. Их было слышно, в частности в Запорожье, Николаеве и Кропивницком.
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях востока, севера и юга Украины.