О главных событиях 15 июля, последствия вражеских атак, важные заявления относительно Украины, ситуацию на фронте и в тылу – пишет 24 Канал.

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Главные события 15 июля