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Головні події 15 липня

06:25, 15 липня

Німеччина передасть Україні Patriot і купить нові в США, – WP

Німеччина може передати Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, а натомість придбати нові в США.

Високопосадовець Білого дому Пісторіус заявив, що остаточне рішення щодо передачі систем ухвалять найближчими днями або тижнями, однак постачання першої системи триватиме кілька місяців.

06:12, 15 липня

Вибухи під час атаки

Під час атаки російських дронів-камікадзе вибухи пролунали щонайменше у трьох містах. Їх було чути, зокрем у Запоріжжі, Миколаєві та Кропивницькому.

Повітряну тривогу оголосили в кількох областях сходу, півночі та півдня України.