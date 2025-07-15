Про головні події 15 липня, наслідки ворожих атак, важливі заяви щодо України, ситуацію на фронті та в тилу – пише 24 Канал.

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Головні події 15 липня