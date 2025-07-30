Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на фронте на вечер 30 июля?
- На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
- На Купянском направлении оккупанты совершили пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.
- На Северском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.
- На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.
- На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.
- На Покровском направлении оккупационные войска 49 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 – безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов,
– говорится в сообщении.
- На Новопавловском направлении россияне 22 раза атаковали в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
- Один раз враг атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
- На Приднепровском направлении россияне провели три безрезультатные атаки.