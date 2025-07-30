Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте на вечер 30 июля?

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

украинские защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка. На Купянском направлении оккупанты совершили пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

оккупанты совершили пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь. На Северском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки. На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

зафиксировано шесть боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается. На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается. На Покровском направлении оккупационные войска 49 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 – безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов,

– говорится в сообщении.