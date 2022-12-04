Американская соцсеть Reddit отследила и составила рейтинг из десяти самых популярных слов в NYT за последние 123 года. Слово "Путин" также есть в списке.
Впереди Россию ждут 50 темных лет
Какое слово заняло второе место
На втором месте – "Россия", которая упоминалась более 3,3 тысячи раз в публикациях издания.
Полный рейтинг выглядит так:
- "Украина"
- "Россия"
- "российский"
- "Байден"
- "пандемия"
- "covid-19"
- "Трамп"
- "коронавирус"
- "primary"
- "Путин"
Кстати, в прошлом году самыми употребительными словами были "Байден" и "ковид".
Какие слова американское издание использовало больше всего: смотрите видео
Как Россия готовила вторжение в Украину
- Лондонский Королевский институт оборонных исследований проанализировал первое полугодие войны в Украине. Анализ войны охватывает период с февраля по июль.
- Эксперты утверждают, что перед вторжением Россия разделила украинцев на 4 группы: первая – те, кого нужно ликвидировать физически; вторая – те, кого нужно подавлять и притеснять; третья – нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству; четвертая – потенциальные коллаборанты.
- У Кремля был список первой группы, состоявший из активных участников революции достоинства. ФСБ России тренировалась даже их захватывать и убивать.