Американская соцсеть Reddit отследила и составила рейтинг из десяти самых популярных слов в NYT за последние 123 года. Слово "Путин" также есть в списке.

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Какое слово заняло второе место

На втором месте – "Россия", которая упоминалась более 3,3 тысячи раз в публикациях издания.

Полный рейтинг выглядит так:

"Украина"

"Россия"

"российский"

"Байден"

"пандемия"

"covid-19"

"Трамп"

"коронавирус"

"primary"

"Путин"

Кстати, в прошлом году самыми употребительными словами были "Байден" и "ковид".

Какие слова американское издание использовало больше всего: смотрите видео

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