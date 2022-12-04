Американська соцмережа Reddit відстежила та склала рейтинг із десяти найпопулярніших слів у NYT за останні 123 роки. Слово "Путін" також є у списку.

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Яке слово посіло другу сходинку

На другому місці – "Росія", яка згадувалася понад 3,3 тисячі разів у публікаціях видання.

Повний рейтинг виглядає так:

  • "Україна"
  • "Росія"
  • "російський"
  • "Байден"
  • "пандемія"
  • "covid-19"
  • "Трамп"
  • "коронавірус"
  • "primary"
  • "Путін"

До речі, минулого року найуживанішими словами були "Байден" і "ковід".

Які слова американське видання використовувало найбільше: дивіться відео

Як Росія готувала вторгнення в Україну

  • Лондонський Королівський Інститут оборонних досліджень проаналізував перше півріччя війни в Україні. Аналіз війни охоплює період з лютого по липень.
  • Експерти стверджують, що перед вторгненням Росія розділила українців на 4 групи: перша – ті, кого потрібно ліквідувати фізично; друга – ті, кого треба пригнічувати та утискувати; третя – нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці; четверта – потенційні колаборанти.
  • У Кремля був список першої групи, який складався з активних учасників Революції гідності. ФСБ Росії тренувалася навіть їх захоплювати та вбивати.