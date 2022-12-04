Американська соцмережа Reddit відстежила та склала рейтинг із десяти найпопулярніших слів у NYT за останні 123 роки. Слово "Путін" також є у списку.

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Яке слово посіло другу сходинку

На другому місці – "Росія", яка згадувалася понад 3,3 тисячі разів у публікаціях видання.

Повний рейтинг виглядає так:

"Україна"

"Росія"

"російський"

"Байден"

"пандемія"

"covid-19"

"Трамп"

"коронавірус"

"primary"

"Путін"

До речі, минулого року найуживанішими словами були "Байден" і "ковід".

Які слова американське видання використовувало найбільше: дивіться відео

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