Специалисты Института Джек Уэйтлинг и Ник Рейнольдс для своего исследования посетили Украину шесть раз. Анализ войны охватывает период с февраля по июль.

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На какие категории разделили украинцев

Перед вторжением россияне разделили украинцев на четыре группы:

первая – те, кого нужно ликвидировать физически;

вторая – те, кого нужно подавлять и притеснять;

третья – нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству;

четвертая – потенциальные коллаборанты.

Как россияне планировали выявлять группы

У Кремля был список первой группы, состоявший из активных участников революции достоинства. ФСБ России тренировалась даже их захватывать и убивать.

Вторую категорию планировали обнаруживать, обходя дома. Затем для этих людей должны были создать фильтрационные лагеря. После фильтрации "особо ненадежных" планировали депортировать в Россию. А в Украине их бы "перевоспитывали" завезенные из России "учителя" и другие официальные лица.

Россияне думали привлечь к оккупации Украины народных депутатов Верховной Рады. Пророссийские нардепы должны были создать "Движение за мир" и призвать других политиков.

Это "движение" должно влиять на подавление оппозиционных настроений. Если бы регионы отказались от присоединения, то им бы отключили электричество, водоснабжение и финансовую систему через механизмы Нацбанка.

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