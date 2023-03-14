ВСУ отразили сотню атак россиян за сутки: карта боевых действий за 14 марта

Силы обороны продолжают отражать атаки и штурмы окупантов вблизи Бахмута, поскольку россияне все еще преследуют цель захватить город-крепость и продолжить наступление на этом направлении.

Об актуальной ситуации на фронте доложили в сводке Генштаба ВСУ. Как выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал.

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Наступление окупантов

Россияне имеют значительные потери, но продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники отбили более 100 вражеских атак по указанным направлениям. Россия использует тактику террора. Она неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане.

В Генштабе предупредили о высокой опасности ракетных ударов.

Обстрелы Севера

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка существенно не изменялась.

В Белгородской области оккупанты продолжают работы по инженерному оборудованию враждебных позиций. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов:

Михальчина Слобода Черниговской области,

Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области,

Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине.

Враг пытается прорваться у Лимана

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск. Они безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

Также из артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области;

Макеевка, Диброва и Белогоровка - Луганской и Спорной Донецкой области.

Кроме того, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

Ситуация на фронте: карта боевых действий

Под обстрелы попали Бондарное, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Обстреляли более 15 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

Ситуация на Юге

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. Под огонь окупантов попали районы более 50 населенных пунктов, расположенных возле линии столкновения. Речь идет об Ольговском, Чаривном, Новоандреевке, Степном Запорожской области, а также Качкаровке, Новоселке, Казацком, Ивановке, Инженерном, Херсоне и Камышанах Херсонской области.