Россия понесла огромные экономические, человеческих потерь, но зато власть только обогатилась. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что теперь все пытаются заработать на военно-промышленном комплексе.

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Жалеют ли россияне о начале войны

Конечно, даже верхушка столкнулась с санкциями, блокировкой, но эти ограничения не являются такими критическими. Поэтому большинство до сих пор думает, что война – это якобы лишь временные неудобства, которые когда-то закончатся. А пока можно обогащаться на ВПК.

Если бы эти люди знали, что после войны их ждет трибунал, пожизненные заключения, конфискация всего имущества – они бы задумались, но сейчас этого не происходит,

– отметил Андрей Городницкий.

Владимир Путин продолжает убеждать всех, что Россия якобы сильнее, чем все другие страны. К сожалению, в Европе и США некоторые политики до сих пор в это верят. Они говорят, что Россию якобы нельзя победить. Хотя Украина на поле боя показывает, что это совсем не так.

"После войны россияне в любом случае пожалеют, что все это начали. Необратимые процессы уже запущены, но они пока этого не понимают", – подчеркнул политический эксперт.

Что может стать переломным моментом

Часть экспертов считает, что это будет возвращение Крыма. С этого момента для России начнется обратный отсчет. Впрочем, по словам Андрея Городницкого, должен состояться целый ряд событий. Потеря определенных территорий для большинства россиян не является чем-то весомым, потому что они даже не знают всех своих областей и того, что там происходит.

Должен быть фактический проигрыш идеологии, когда они поймут, что их идеология проиграла. Это будет кардинальное изменение подхода к ситуации, когда россияне начнут понимать, что такое демократия и как она работает.

Как только переломится российский шовинизм, изменится политика – россияне поймут, что проиграли. Это может быть что угодно, даже мелкая деталь, необязательно Крым, а смерть лидера или что угодно, что покажет, что они небольшие. Тогда будет фактический проигрыш в войне и вообще переломный момент,

– подчеркнул доктор философии.