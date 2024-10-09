Росія зазнала величезних економічних, людських втрат, але натомість влада лише збагатилася. Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що тепер всі намагаються заробити на військово-промисловому комплексі.

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Чи шкодують росіяни про початок війни

Звісно, навіть верхівка зіткнулася з санкціями, блокуванням, але ці обмеження не є такими критичними. Тому більшість досі думає, що війна – це нібито лише тимчасові незручності, які колись закінчаться. А поки можна збагачуватись на ВПК.

Якби ці люди знали, що після війни на них чекає трибунал, довічні ув'язнення, конфіскація всього майна – вони б задумалися, але зараз цього не відбувається,

– зауважив Андрій Городницький.

Владімір Путін продовжує переконувати всіх, що Росія буцімто сильніша, ніж всі інші країни. На жаль, у Європі та США деякі політики досі в це вірять. Вони говорять, що Росію нібито не можна перемогти. Хоча Україна на полі бою показує, що це зовсім не так.

"Після війни росіяни у будь-якому разі пошкодують, що все це почали. Незворотні процеси вже запущені, але вони поки що цього не розуміють", – наголосив політичний експерт.

Що може стати переломним моментом

Частина експертів вважає, що це буде повернення Криму. З цього моменту для Росії почнеться зворотний відлік. Втім, за словами Андрія Городницького, має відбутися ціла низка подій. Втрата певних територій для більшості росіян не є чимось вагомим, бо вони навіть не знають всіх своїх областей і того, що там відбувається.

Має бути фактичний програш ідеології, коли вони зрозуміють, що їхня ідеологія програла. Це буде кардинальна зміна підходу до ситуації, коли росіяни почнуть розуміти, що таке демократія та як вона працює.

Як тільки переломиться російський шовінізм, зміниться політика – росіяни зрозуміють, що програли. Це може бути будь-що, навіть дрібна деталь, необов'язково Крим, а смерть лідера чи будь-що, що покаже, що вони невеликі. Тоді буде фактичний програш у війні та взагалі переломний момент,

– підкреслив доктор філософії.