Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Чернык. Он отмечает, что ВСУ продолжают эффективно противостоять против огромной армии врага. Но с каждым месяцем в Украину прибывает все большее качественного западного вооружения. Поэтому ситуация на войне может измениться в обозримом будущем.

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Когда закончится нынешняя фаза боев

Чернык считает очень уместной тактику, которую избрал Генштаб ВСУ на войну против россии. В нескольких словах ее можно описать как борьбу качества против количества. Очень важно, что руководство вдумчиво использует имеющиеся ресурсы, чтобы максимально уничтожать врага.

По словам военного эксперта, в Украину продолжает регулярно прибывать западная помощь. В таких условиях ВСУ уже совсем скоро могут получить определенное преимущество и смогут нанести "большой огневой вал" по врагу.

По его мнению, уже осенью Вооруженные Силы получат столь необходимые условия.

По моему мнению, но я могу ошибаться, в конце августа – начале сентября сложатся первые условия для нанесения противнику больших огневых валов. Не скорей. И еще хороший месяц нужно поработать, – отмечает Петр Черник.

Где-то примерно в середине октября нынешняя фаза войны может понемногу затихать.

Петр Черник о том, что будет дальше происходить на войне россии против Украины: смотрите видео

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