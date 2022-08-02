Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголошує, що ЗСУ продовжують ефективно протистояти проти величезної армії ворога. Але з кожним місяцем до України прибуває все більше якісного західного озброєння. Тому ситуація на війні може змінитися у найближчому майбутньому.

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Коли закінчиться нинішня фаза боїв

Черник вважаю надзвичайно доречною тактику, яку обрав Генштаб ЗСУ на війну проти росії. В кількох словах її можна описати, як боротьба якості проти кількості. Дуже важливо, що керівництво вдумливо використовує наявні ресурси, щоб максимально нищити ворога.

За словами військового експерта, до України продовжує регулярно прибувати західна допомога. В таких умовах ЗСУ вже зовсім скоро можуть отримати певну перевагу та здобудуть можливість завдати "великий вогневий вал" по ворогу.

На його думку, вже восени Збройні Сили здобудуть такі необхідні умови.

На мій погляд, але я можу помилятися, наприкінці серпня – на початку вересня складуться перші умови для нанесення противнику великих вогневих валів. Не швидше. І то ще добрий місяць потрібно попрацювати, – наголошує Петро Черник.

Десь приблизно всередині жовтня теперішня фаза війни може потроху затихати.

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