Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, "мобіків" з ОРДЛО називали "чмонями" через жахливий зовнішній вигляд та погане екіпірування.

Важливо Скільки ще сил окупанти можуть перекинути на Херсонщину: прогноз військового експерта

Зараз в Херсон нагнали окупантів в хорошій фізичній формі з росії. Судячи з усього, це десантники. Молчанов вважає, що окупанти перекидають сюди більш елітні підрозділи, якщо не для наступу, то принаймні для його демонстрації та посилення оборони.

Херсонці чекають на нові удари по мостах

Останні дні ЗСУ перестали бомбардувати мости в Херсонській області. Окупанти змогли провести аварійний ремонт на мостах поблизу Каховської ГЕС та Дар'ївки і тепер потроху звозять резерви. Антонівський автомобільний міст зараз серйозно пошкоджений – по ньому не їздять.

Це дещо розслабило окупантів та колаборантів, які навіть здогадалися провести так званий "форум" "с расієй навсєгда". Там засвітилося близько 200 різних російських посіпак. Там вони точно наговорили та насиділися там на тюремний термін після перемоги України.

Молчанов наголошує, що зараз херсонці чекають на нові удари від ЗСУ. Усі дуже сподіваються на наступні "бавовни".

У херсонців настрій залежить від діяльності ЗСУ. Зараз йде певний спад в плані настрою, очікувань. Той оптимізм, який з'явився через вдалі обстріли мостів, зараз згас. І люди чекають на наступні удари від ЗСУ, – зазначив Молчанов.

Володимир Молчанов про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, на думку військового експерта Дениса Поповича, загарбники концентрують наступальне угруповання на Херсонщині. Туди кидають сили з росії та тимчасово окупованих територій Харківської та Донецької областей. Варто очікувати на зниження бойових дій на вищезгаданих напрямках і посилення – на Запорізькому та Херсонському.