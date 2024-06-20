Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC. Украинский дипломат также напомнил, что партнеры Украины зависят от нас в не меньшей степени, чем мы от них.

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"Украина в лучшей форме, чем Россия"

Я твердо считаю, что если Россия скатилась к зависимости от Северной Кореи (по военным поставкам – 24 Канал), мы в гораздо лучшей форме, если нам надо зависеть от Соединенных Штатов, Германии и других,

– подчеркнул он.

В то же время украинский министр отметил, что западные союзники также зависят от Украины.

"Если мы проиграем, а Путин выиграет, масштаб проблем, с которыми столкнутся наши союзники по всему миру, будет неизмеримо большим, чем те проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. И я уверяю вас, что партнеры и союзники понимают это", – добавил он.