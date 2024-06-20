Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC. Український дипломат також нагадав, що партнери України залежать від нас у не меншому ступені, ніж ми від них.

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"Україна в кращій формі, ніж Росія"

Я твердо вважаю, що якщо Росія скотилася до залежності від Північної Кореї (щодо воєнних поставок – 24 Канал), ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших,

– підкреслив він.

Водночас український міністр зауважив, що західні союзники також залежать від України.

"Якщо ми програємо, а Путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що партнери і союзники розуміють це", – додав він.