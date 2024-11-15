Акция Unbroken for 1000 days стартует 15 ноября и продлится до 27 ноября 2024 года, передает 24 Канал.

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Напомнить миру о подвиге Украины

По словам соучредителя Strichka Дмитрия Шоломко, цель акции в том, чтобы поблагодарить страны и людей, которые продолжают помогать Украине, показать боль и потери, которые приносит российская агрессия, а также обратиться к мировому сообществу с призывом помочь украинской победе над злом, которое называется Россией.

Мы обращаемся к миру: помогите Украине завершить эту войну победой, потому что только это – гарантия мира,

– подчеркнул Шоломко.

Обратите внимание! Strichka подготовила инфографику о том, как прошли 1000 дней полномасштабного вторжения, какие потери понесла Украина, какую помощь предоставили Украине другие государства и что нужно, чтобы одержать победу.

Как будет происходить акция

Украинские активисты за рубежом выйдут на митинги в своих городах и пригласят присоединиться граждан других стран – тех, кто помогал украинцам все это время. Специально для акции команда Strichka сделала 1000 браслетов Unbroken for 1000 Days в цветах украинского флага. Браслеты будут раздавать тем иностранцам, кто присоединится к митингу или шествию, или тем, кто каким-либо образом поддерживал Украину.

Известно, что организации украинцев в Германии, США, Эстонии, Испании, Финляндии, Италии, Перу и других странах, а также украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже подтвердили свое участие.

Несокрушимые 1000 дней: смотрите видео Strichka

Важно! В приложении Strichka можно присоединиться ко всем мероприятиям акции, а также выполнить простые задания – "квесты", которые не предусматривают участия в митингах и которые можно выполнить онлайн. Данные о событиях (локация, время, контактные лица) – по ссылке.

Если вы представитель сообщества украинцев за рубежом и хотите присоединиться к акции или взять материалы (памятные ленты для тех, кто поддерживал Украину, плакаты и инфографику), напишите на partners@strichka.org.ua.