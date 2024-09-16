На еженедельной акции 15 сентября в столице в очередной раз было много плакатов с призывом освободить бойцов "Азова". Смотрите в этом материале 24 Канала фоторепортаж с места происшествия.

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Акция в поддержку пленных в Киеве

На улицы города вышли люди разного возраста и пола. Были среди них и те, родные которых находятся в российском плену. В частности, одна из женщин держала плакат, на котором написано, что она борется за своего любимого.



Девушка с плакатом борется за возвращение любимого из плена / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

На других плакатах, с которыми стояли люди, были разные слова и формулировки. Однако в целом они были о том, чтобы стать голосом пленных и в конце концов достичь того, чтобы бойцов вернули домой.

Киевляне вышли на улицы, чтобы вспомнить о пленных / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

В основном плакаты были об "Азове", защитниках Мариуполя. Однако акционеры также вспоминали о тех, которые боролись не оружием, но также уже более 2 лет находятся в нечеловеческих условиях в руках врага. Одна из женщин прикрепила свой лозунг на виолончель, чтобы напомнить о 22 музыкантах в плену.



Украинские музыканты находятся в плену врага / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

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Не обошлось на этой акции и без поддержки автомобилистов. На транспортных средствах, что ездили по улицам Киева, можно было увидеть сине-желтые флаги, лозунги, а также услышать сигналы.

Столица вспоминает о пленных защитниках / Фотографии Валентины Полищук для 24 Канала