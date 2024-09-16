На щонедільній акції 15 вересня у столиці вкотре було багато плакатів зі закликом звільнити бійців "Азову". Дивіться у цьому матеріалі 24 Каналу фоторепортаж з місця події.

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Акція на підтримку полонених у Києві

На вулиці міста вийшли люди різного віку та статі. Були серед них і ті, рідні яких перебувають у російському полоні. Зокрема, одна з жінок тримала плакат, на якому написано, що вона бореться за свого коханого.



Дівчина з плакатом бореться за повернення коханого з полону / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

На інших плакатах, з якими стояли люди, були різні слова та формулювання. Однак загалом вони були про те, аби стати голосом полонених та врешті-решт досягнути того, аби бійців повернули додому.

Кияни вийшли на вулиці, аби згадати про полонених / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Здебільшого плакати були про "Азов", захисників Маріуполя. Проте акціонери також згадували про тих, які боролися не зброєю, але також уже більш як 2 роки перебувають у нелюдських умовах у руках ворога. Одна з жінок прикріпила своє гасло на віолончель, щоб нагадати про 22 музикантів у полоні.



Українські музиканти перебувають у полоні ворога / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

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Не обійшлось на цій акції і без підтримки автомобілістів. На транспортних засобах, що їздили вулицями Києва, можна було побачити синьо-жовті прапори, гасла, а також почути сигнали.

Столиця згадує про полонених захисників / Світлини Валентини Поліщук для 24 Каналу