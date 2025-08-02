Это уже третий удар по этому объекту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Подсолнух".

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Что известно об авиаударе ВСУ по мосту возле Юнаковки?

Бригада ландшафтных дизайнеров Воздушных Сил разбила мост вблизи Юнаковки в Сумской области,

– говорится в сообщении.

Уже в третий раз украинский МиГ-29 попадает по мосту. Бетонная плита была разрушена, что делает невозможным переправу автомобильной и тяжелой техники.

ВСУ ударили по мосту вблизи Юнаковки: смотрите видео

Напомним, украинские Воздушные силы используют рассредоточение и мобильность для защиты своих самолетов F-16, в частности мобильные комплексы на грузовиках вместо стационарных баз. По мнению американского генерала Джеймса Хекера, Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле, потому что "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме.